Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
05.08.2026 09:28:37
Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels
Heute geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.
Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.24 Prozent auf 5’519.08 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.035 Prozent auf 5’503.87 Punkte an der Kurstafel, nach 5’505.78 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’529.45 Punkte, das Tagestief hingegen 5’503.87 Zähler.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1.27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 5’479.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’048.97 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 4’427.10 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11.34 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’529.45 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.88 Prozent auf 156.72 EUR), Rolls-Royce (+ 2.28 Prozent auf 15.64 GBP), Rio Tinto (+ 2.15) Prozent auf 74.70 GBP), Rheinmetall (+ 1.43 Prozent auf 1’218.00 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.40 Prozent auf 82.80 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-2.54 Prozent auf 15.44 GBP), Deutsche Telekom (-0.47 Prozent auf 27.72 EUR), BAT (-0.39 Prozent auf 43.75 GBP), AstraZeneca (-0.38 Prozent auf 116.96 GBP) und UniCredit (-0.26 Prozent auf 85.36 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’319’615 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 547.139 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
06.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Prosus N.V.
|06:49
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ABB am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’527.31
|0.36%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.