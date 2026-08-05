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STOXX 50-Kursentwicklung 05.08.2026 09:28:37

Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels

Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels

Heute geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

BAT
47.91 CHF 0.82%
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Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.24 Prozent auf 5’519.08 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.035 Prozent auf 5’503.87 Punkte an der Kurstafel, nach 5’505.78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’529.45 Punkte, das Tagestief hingegen 5’503.87 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1.27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 5’479.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’048.97 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 4’427.10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11.34 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’529.45 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.88 Prozent auf 156.72 EUR), Rolls-Royce (+ 2.28 Prozent auf 15.64 GBP), Rio Tinto (+ 2.15) Prozent auf 74.70 GBP), Rheinmetall (+ 1.43 Prozent auf 1’218.00 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.40 Prozent auf 82.80 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-2.54 Prozent auf 15.44 GBP), Deutsche Telekom (-0.47 Prozent auf 27.72 EUR), BAT (-0.39 Prozent auf 43.75 GBP), AstraZeneca (-0.38 Prozent auf 116.96 GBP) und UniCredit (-0.26 Prozent auf 85.36 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’319’615 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 547.139 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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