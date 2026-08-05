Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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05.08.2026 12:26:14
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Abschläge
In Europa ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.17 Prozent schwächer bei 5’496.56 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.035 Prozent schwächer bei 5’503.87 Punkten in den Handel, nach 5’505.78 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5’529.45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’495.28 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0.853 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 5’479.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’048.97 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’427.10 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10.88 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’529.45 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2.32 Prozent auf 1’228.60 EUR), Rio Tinto (+ 1.67 Prozent auf 74.35 GBP), SAP SE (+ 1.64) Prozent auf 170.12 EUR), BP (+ 1.37 Prozent auf 5.32 GBP) und Rolls-Royce (+ 1.33 Prozent auf 15.50 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen HSBC (-3.48 Prozent auf 15.29 GBP), Deutsche Telekom (-2.12 Prozent auf 27.26 EUR), Richemont (-1.74 Prozent auf 192.45 CHF), Siemens Energy (-1.30 Prozent auf 148.90 EUR) und UBS (-1.06 Prozent auf 42.96 CHF).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’608’565 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 547.139 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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