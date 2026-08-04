Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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04.08.2026 15:58:16
Börse London in Grün: Gewinne im FTSE 100
Der FTSE 100 verbucht aktuell Zuwächse.
Um 15:41 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0.36 Prozent auf 10’896.45 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.237 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’857.63 Zählern und damit 0.001 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10’857.70 Punkte).
Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10’855.20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’932.54 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’679.03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’363.93 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 04.08.2025, mit 9’128.30 Punkten bewertet.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.50 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 8.21 Prozent auf 39.81 GBP), Anglo American (+ 6.32 Prozent auf 39.39 GBP), Endeavour Mining (+ 5.52 Prozent auf 37.11 GBP), Halma (+ 5.33 Prozent auf 37.37 GBP) und Rio Tinto (+ 4.30 Prozent auf 73.94 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Smith Nephew (-5.47 Prozent auf 11.32 GBP), BP (-4.85 Prozent auf 5.25 GBP), Coca-Cola European Partners (-4.15 Prozent auf 103.70 USD), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.89 Prozent auf 33.07 GBP) und Prudential (-1.80 Prozent auf 10.89 GBP).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 72’048’831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 316.076 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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