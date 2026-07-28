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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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27.07.2026 22:12:27

Rio Tinto Neutral

Rio Tinto
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 8270 auf 8200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane erneuerte in einer am Montag vorliegenden Studie seinen Ausblick auf die Halbjahreszahlen, die am 28. Juli erwartet werden. Das Wachstum und die Strategie des Rohstoffkonzerns stünden im Mittelpunkt. Der Kursrückgang seit Juni schaffe zwar mehr Wertpotenzial, er bleibe aber neutral gestimmt wegen seiner vorsichtigen Sektorhaltung./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
82.00 £
Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
68.06 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
20.48%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
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