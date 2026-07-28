Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7700 Pence belassen. Strategische Fortschritte beim Bergbaukonzern glichen die verfehlte Konsenserwartung beim operativen Ergebnis aus, schrieb Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der inflationsbedingte Kostendruck habe die Vorteile der höheren Rohstoffpreise teilweise konterkariert./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
77.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
81.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
69.81 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christopher LaFemina
|
KGV*:
-
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