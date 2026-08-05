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STOXX 50 im Blick 05.08.2026 15:58:17

STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen zu

STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen zu

In Europa ist am dritten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Deutsche Telekom
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Um 15:41 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.16 Prozent fester bei 5’514.43 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.035 Prozent schwächer bei 5’503.87 Punkten, nach 5’505.78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’529.45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’485.34 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 5’479.52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’048.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’427.10 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11.24 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’529.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 3.11 Prozent auf 15.77 GBP), SAP SE (+ 2.80 Prozent auf 172.06 EUR), Rio Tinto (+ 2.53) Prozent auf 74.98 GBP), AstraZeneca (+ 2.50 Prozent auf 120.34 GBP) und Rheinmetall (+ 2.23 Prozent auf 1’227.60 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen HSBC (-4.54 Prozent auf 15.13 GBP), Richemont (-1.17 Prozent auf 193.55 CHF), Deutsche Telekom (-1.15 Prozent auf 27.53 EUR), UBS (-0.90 Prozent auf 43.03 CHF) und UniCredit (-0.79 Prozent auf 84.90 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 16’119’306 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 547.139 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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