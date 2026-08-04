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STOXX 50 im Blick 04.08.2026 15:58:16

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Nachmittag fester

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Nachmittag fester

Für den STOXX 50 geht es am Dienstagnachmittag aufwärts.

Shell
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Um 15:41 Uhr steigt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.73 Prozent auf 5’507.85 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.342 Prozent höher bei 5’486.61 Punkten, nach 5’467.90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5’520.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’486.61 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’479.52 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 5’006.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’420.16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.11 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’521.29 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 4.30 Prozent auf 73.94 GBP), Siemens Energy (+ 3.24 Prozent auf 152.32 EUR), Rheinmetall (+ 2.72 Prozent auf 1’207.00 EUR), Airbus SE (+ 2.50 Prozent auf 213.20 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.50 Prozent auf 82.08 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-4.85 Prozent auf 5.25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.89 Prozent auf 33.07 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.11 Prozent auf 515.20 EUR), Zurich Insurance (-1.07 Prozent auf 608.80 CHF) und Unilever (-0.85 Prozent auf 47.30 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 23’318’005 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 552.766 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 7.98 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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