Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rio Tinto-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rio Tinto-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Rio Tinto-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Rio Tinto-Anteile an diesem Tag bei 24.85 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Rio Tinto-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.025 Rio Tinto-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 73.13 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 294.34 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 194.34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 115.19 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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