AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|STOXX 50-Entwicklung
|
04.08.2026 17:58:14
Handel in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus
Der STOXX 50 befand sich heute im Aufwind.
Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0.76 Prozent höher bei 5’509.32 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.342 Prozent stärker bei 5’486.61 Punkten in den Handel, nach 5’467.90 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’486.61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’520.98 Zählern.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 5’479.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’006.80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’420.16 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11.14 Prozent. Bei 5’521.29 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 3.16 Prozent auf 73.13 GBP), Airbus SE (+ 2.98 Prozent auf 214.20 EUR), Siemens Energy (+ 2.25 Prozent auf 150.86 EUR), Rheinmetall (+ 2.20 Prozent auf 1’200.80 EUR) und AstraZeneca (+ 2.09 Prozent auf 117.40 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-4.91 Prozent auf 5.25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.47 Prozent auf 33.22 GBP), BAT (-1.66 Prozent auf 43.92 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.19 Prozent auf 514.80 EUR) und Zurich Insurance (-1.04 Prozent auf 609.00 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 43’956’611 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 552.766 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.98 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
16:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|07:06
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ASML NV am 04.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’539.58
|0.59%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.