Handel in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0.76 Prozent höher bei 5’509.32 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.342 Prozent stärker bei 5’486.61 Punkten in den Handel, nach 5’467.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’486.61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’520.98 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 5’479.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’006.80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’420.16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11.14 Prozent. Bei 5’521.29 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 3.16 Prozent auf 73.13 GBP), Airbus SE (+ 2.98 Prozent auf 214.20 EUR), Siemens Energy (+ 2.25 Prozent auf 150.86 EUR), Rheinmetall (+ 2.20 Prozent auf 1’200.80 EUR) und AstraZeneca (+ 2.09 Prozent auf 117.40 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-4.91 Prozent auf 5.25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.47 Prozent auf 33.22 GBP), BAT (-1.66 Prozent auf 43.92 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.19 Prozent auf 514.80 EUR) und Zurich Insurance (-1.04 Prozent auf 609.00 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 43’956’611 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 552.766 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.98 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch