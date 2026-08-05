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STOXX 50 im Blick 05.08.2026 17:58:13

Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Der STOXX 50 kam zum Handelsende nicht vom Fleck.

Deutsche Telekom
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Schlussendlich schloss der STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 5’500.16 Punkten ab. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.035 Prozent auf 5’503.87 Punkte an der Kurstafel, nach 5’505.78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’529.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’485.34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.919 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’479.52 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Stand von 5’048.97 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 4’427.10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10.95 Prozent zu. Bei 5’529.45 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 2.71 Prozent auf 75.11 GBP), Rolls-Royce (+ 2.68 Prozent auf 15.70 GBP), AstraZeneca (+ 2.52 Prozent auf 120.36 GBP), Roche (+ 1.96 Prozent auf 364.70 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.51 Prozent auf 86.28 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen HSBC (-4.67 Prozent auf 15.11 GBP), Novo Nordisk (-4.32 Prozent auf 294.30 DKK), BP (-1.92 Prozent auf 5.15 GBP), Deutsche Telekom (-1.54 Prozent auf 27.42 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.23 Prozent auf 32.81 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34’944’652 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 547.139 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.77 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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