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Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

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14.08.2026 12:45:00

Ströer SECo Buy

Ströer
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Der Werbekonzern habe die Erwartungen etwas getoppt, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
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