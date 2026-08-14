VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
28.78CHF
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14.08.2026 12:51:21
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
VERBIO Vereinigte BioEnergie
28.78 CHF 2.30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Manuela Stuerzer passte ihre Schätzungen in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar an die vorab veröffentlichten Eckdaten an und sieht ein starkes Geschäftsjahresende des Biokraftstoff-Herstellers./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.37 €
|
Abst. Kursziel*:
48.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.54%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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