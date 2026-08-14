Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Brenntag SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Schwankungen in den Lieferketten bedeuteten für den Chemikalienhändler vorerst weitere Chancen, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstag.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Brenntag SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:18 Uhr 0.4 Prozent im Plus bei 60.86 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 24.88 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 23’046 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 26.9 Prozent aufwärts. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:31 / BST

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