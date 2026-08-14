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Analyse im Fokus 14.08.2026 13:34:44

Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Brenntag SE-Aktie

Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Brenntag SE-Aktie

Die Brenntag SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Brenntag
57.43 CHF 1.04%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Schwankungen in den Lieferketten bedeuteten für den Chemikalienhändler vorerst weitere Chancen, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstag.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Brenntag SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:18 Uhr 0.4 Prozent im Plus bei 60.86 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 24.88 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 23’046 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 26.9 Prozent aufwärts. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com
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