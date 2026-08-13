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Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

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14.08.2026 12:44:06

Sixt SE St Buy

Sixt
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität der Münchner bessere sich, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht des Autovermieters./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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