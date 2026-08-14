|Positive Studienergebnisse
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14.08.2026 16:37:00
Roche-Tochter Chugai beantragt zusätzliche Zulassung für Tecentriq - Aktie tiefer
Die japanische Roche-Tochter Chugai hat bei den zuständigen Behörden in Japan eine zusätzliche Zulassung für das Krebsmedikament Tecentriq beantragt.
Grundlage des Antrags sind die Ergebnisse der internationalen Phase-III-Studie ATOMIC, wie Chugai am Freitag mitteilte. Untersucht wurde, ob die zusätzliche Behandlung mit Tecentriq nach einer erfolgreichen Operation das Risiko eines Rückfalls oder Todes bei Patienten mit Darmkrebs im Stadium III senken könne.
Die Ergebnisse fielen positiv aus: Nach drei Jahren waren 86,3 Prozent der Patienten, die Tecentriq zusätzlich zur Standard-Chemotherapie erhielten, ohne Rückfall.
Die Roche-Aktie notiert am Freitag an der SIX zeitweise 2,12 Prozent tiefer bei 360,00 Franken.
hr/ra
Basel/Tokio (awp)
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