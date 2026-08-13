HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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14.08.2026 12:53:59
HelloFresh Hold
HelloFresh
2.93 CHF -8.83%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Die Verbesserung des bereinigten operativen Ergebnisses sorge für Erleichterung, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen des Kochboxen-Anbieters./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3.08 €
|
Abst. Kursziel*:
62.44%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.36%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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