HelloFresh 2.93 CHF -8.83% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Die Verbesserung des bereinigten operativen Ergebnisses sorge für Erleichterung, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen des Kochboxen-Anbieters./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.