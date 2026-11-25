PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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26.11.2026 10:57:28
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 24,80 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Beim Sportartikelhersteller liege die Messlatte zwar niedriger, aber der Weg werde beschwerlicher, schrieb Robert Krankowski in seinem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Er rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 2 Prozent./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24.30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23.29 €
|
Abst. Kursziel*:
4.34%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.70%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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