Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Während es in den Gesprächen mit den Investoren um Projektphasen, regionale Wachstumsaussichten und den Weg zu den angestrebten prozentual zweistelligen Margen gegangen sei, habe sich der Bahntechnik-Anbieter optimistisch zu den Aussichten im Schlussquartal geäußert, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Profitabilität sollte sich in Richtung eines Werts im hohen einstelligen Prozentbereich bewegen. Kurzfristig bremsten allerdings Projektverzögerungen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42.48 €
|
Abst. Kursziel*:
17.70%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
44.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.41%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vossloh AG
|
12:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh reagiert am Donnerstagvormittag positiv (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: SDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Vossloh AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|40.91
|3.16%
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