EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 244 auf 238 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikkonzern dürfte mit weniger Altlasten und mehr Erfolgschancen ins neue Jahr starten, schrieb Robert Krankowski in seinem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Das niedrigere Kursziel begründete er mit moderaten Korrekturen beim erwarteten währungsbereinigten Umsatzwachstum, leicht höheren Inflations- und Steuerannahmen für 2026 sowie der zuletzt gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
238.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
175.40 €
|
Abst. Kursziel*:
35.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
173.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.22%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
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