|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Einschätzung
|
26.11.2026 11:34:44
adidas-Aktie: UBS AG gibt Sell-Bewertung bekannt
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Robert Krankowski das adidas-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 156 auf 157 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Um das angestrebte Umsatzwachstum im Bereich HSD zu erreichen, müsste der Sportartikelkonzern den Markt deutlich übertreffen, was er zunehmend als unwahrscheinlich erachte, schrieb Robert Krankowski in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Noch grösser seien aber die Ergebnisrisiken.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse
Um 11:17 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1.9 Prozent auf 173.75 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 9.64 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 55’559 adidas-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 4.7 Prozent nach oben. adidas dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 05:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.