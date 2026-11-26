Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 156 auf 157 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Um das angestrebte Umsatzwachstum im Bereich HSD zu erreichen, müsste der Sportartikelkonzern den Markt deutlich übertreffen, was er zunehmend als unwahrscheinlich erachte, schrieb Robert Krankowski in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Noch grösser seien aber die Ergebnisrisiken.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:17 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1.9 Prozent auf 173.75 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 9.64 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 55’559 adidas-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 4.7 Prozent nach oben. adidas dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 05:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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