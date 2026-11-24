MDAX 252367 / DE0008467416
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24.11.2026 09:28:14
Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
Der MDAX verliert am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.07 Prozent leichter bei 29’274.57 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 324.195 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.010 Prozent auf 29’293.23 Punkte an der Kurstafel, nach 29’296.26 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 29’293.23 Punkte, das Tagestief hingegen 29’243.73 Zähler.
MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der MDAX auf 29’876.31 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’031.55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 28’618.54 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.50 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 4.83 Prozent auf 24.30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1.77 Prozent auf 74.60 EUR), RENK (+ 1.05 Prozent auf 31.64 EUR), KION GROUP (+ 1.04 Prozent auf 30.98 EUR) und HELLA GmbH (+ 0.92 Prozent auf 66.10 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AIXTRON SE (-7.71 Prozent auf 29.57 EUR), Aurubis (-2.68 Prozent auf 123.50 EUR), PUMA SE (-2.20 Prozent auf 23.15 EUR), Salzgitter (-2.14 Prozent auf 45.64 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.74 Prozent auf 47.30 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 594’730 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38.303 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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