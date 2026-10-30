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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Wendy Liu am Freitag in ihrer ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:59 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.