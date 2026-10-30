PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate zeichneten das Bild eines weiter komplexen Neustarts für das Kundeninteresse an der Marke, schrieb James Grzinic am Freitag. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang falle geringer als im Vorquartal und am Markt erwartet aus. Ermutigend sei die Senkung der Lagerbestände. Auch die weiter gesunkenen Investitionen dürften die Anleger begrüßen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Hold
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.32%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
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|14.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
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|UBS AG
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|PUMA Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
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