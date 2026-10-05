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PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

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06.10.2026 10:27:55

PUMA SE Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 27,50 auf 23,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen des Sportartikelherstellers dürften bestätigen, dass die Großhandelspartner die Zusammenarbeit mit der Marke nur schrittweise wiederaufnähmen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
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Rating update:
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Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
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