PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Diese belegten deutliche Fortschritte unter dem neuen Chef Mark Langer, schrieb Nick Anderson am Montag. Sowohl die Nettoverschuldung als auch die Lagerbestände seien zurückgegangen. An den Jahresprognosen habe der Sportbekleidungshersteller festgehalten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.63 €
|
Abst. Kursziel*:
44.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.11%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
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