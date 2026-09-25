PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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|Rentabler PUMA SE-Einstieg?
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25.09.2026 10:02:17
MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Die PUMA SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die PUMA SE-Anteile bei 24.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40.816 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 22.14 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 903.67 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9.63 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von PUMA SE betrug jüngst 3.28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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