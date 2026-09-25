MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren bedeutet

Die PUMA SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die PUMA SE-Anteile bei 24.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40.816 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 22.14 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 903.67 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9.63 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von PUMA SE betrug jüngst 3.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch