MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.63 Prozent schwächer bei 31’018.96 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 351.074 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.514 Prozent auf 31’055.46 Punkte an der Kurstafel, nach 31’215.77 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30’945.61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 31’057.83 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0.778 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 32’031.55 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 31’919.25 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Wert von 30’309.84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.127 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 1.61 Prozent auf 22.66 EUR), thyssenkrupp (+ 1.20 Prozent auf 15.18 EUR), Evonik (+ 0.88 Prozent auf 18.29 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0.83 Prozent auf 90.80 EUR) und Ströer SE (+ 0.70 Prozent auf 37.48 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-3.10 Prozent auf 76.84 EUR), RENK (-3.01 Prozent auf 40.64 EUR), DEUTZ (-1.92 Prozent auf 11.26 EUR), Nordex (-1.52 Prozent auf 40.10 EUR) und Porsche Automobil (-1.49 Prozent auf 25.78 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 243’787 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.528 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch