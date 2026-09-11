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11.09.2026 10:12:37

PUMA SE Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Puma mache kleine Schritte in die richtige Richtung, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Er sieht aber Risiken für die Umsatzerwartungen an das Geschäftsjahr 2027./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
21.61 € 		Abst. Kursziel*:
6.43%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
21.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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10:12 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.26 PUMA Neutral UBS AG
02.09.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
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