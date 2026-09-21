Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
21.09.2026 09:28:14
Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start des Montagshandels steigen
Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montagmorgen an seine positive Performance an.
Der MDAX springt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.24 Prozent auf 31’158.53 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 348.635 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.574 Prozent auf 31’262.24 Punkte an der Kurstafel, nach 31’083.97 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31’295.21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31’153.35 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Der MDAX stand vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 32’110.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 32’638.42 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’195.88 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0.577 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.
Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 3.64 Prozent auf 79.75 EUR), AIXTRON SE (+ 3.59 Prozent auf 36.08 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.65 Prozent auf 69.85 EUR), JENOPTIK (+ 2.48 Prozent auf 40.52 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.28 Prozent auf 143.80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Porsche Automobil (-3.31 Prozent auf 27.48 EUR), Porsche vz (-2.57 Prozent auf 44.81 EUR), Bilfinger SE (-1.66 Prozent auf 56.45 EUR), PUMA SE (-1.00 Prozent auf 21.77 EUR) und AUMOVIO (-0.83 Prozent auf 35.65 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 281’707 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40.813 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.44 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
10:02
|TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE sichert sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten in Dortmund (EQS Group)
|
17.09.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE secures additional wafer capacity in Dortmund (EQS Group)
|
17.09.26
|TecDAX aktuell: Am Mittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)