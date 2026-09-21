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Kursentwicklung im Fokus 21.09.2026 09:28:14

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start des Montagshandels steigen

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start des Montagshandels steigen

Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montagmorgen an seine positive Performance an.

Elmos Semiconductor
137.01 CHF 3.38%
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Der MDAX springt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.24 Prozent auf 31’158.53 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 348.635 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.574 Prozent auf 31’262.24 Punkte an der Kurstafel, nach 31’083.97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31’295.21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31’153.35 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Der MDAX stand vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 32’110.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 32’638.42 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’195.88 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0.577 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 3.64 Prozent auf 79.75 EUR), AIXTRON SE (+ 3.59 Prozent auf 36.08 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.65 Prozent auf 69.85 EUR), JENOPTIK (+ 2.48 Prozent auf 40.52 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.28 Prozent auf 143.80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Porsche Automobil (-3.31 Prozent auf 27.48 EUR), Porsche vz (-2.57 Prozent auf 44.81 EUR), Bilfinger SE (-1.66 Prozent auf 56.45 EUR), PUMA SE (-1.00 Prozent auf 21.77 EUR) und AUMOVIO (-0.83 Prozent auf 35.65 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 281’707 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40.813 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.44 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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