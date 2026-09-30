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Analystenprognosen 30.09.2026 18:00:38

PUMA SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

PUMA SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die PUMA SE-Aktie in den Fokus genommen.

PUMA
21.28 CHF -1.28%
Kaufen Verkaufen

Die PUMA SE-Aktie wurde im September 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von PUMA SE mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 26,75 EUR für die PUMA SE-Aktie, was einem Anstieg von 3,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 22,80 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.24,00 EUR5,2629.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 EUR75,4428.09.2026
RBC Capital Markets23,00 EUR0,8822.09.2026
RBC Capital Markets23,00 EUR0,8811.09.2026
UBS AG25,50 EUR11,8403.09.2026
Barclays Capital25,00 EUR9,6502.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: PUMA SE
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