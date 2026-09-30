PUMA SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Die PUMA SE-Aktie wurde im September 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von PUMA SE mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 26,75 EUR für die PUMA SE-Aktie, was einem Anstieg von 3,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 22,80 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 24,00 EUR 5,26 29.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 EUR 75,44 28.09.2026 RBC Capital Markets 23,00 EUR 0,88 22.09.2026 RBC Capital Markets 23,00 EUR 0,88 11.09.2026 UBS AG 25,50 EUR 11,84 03.09.2026 Barclays Capital 25,00 EUR 9,65 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch