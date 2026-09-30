PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analystenprognosen
|
30.09.2026 18:00:38
PUMA SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die PUMA SE-Aktie in den Fokus genommen.
Die PUMA SE-Aktie wurde im September 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von PUMA SE mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 26,75 EUR für die PUMA SE-Aktie, was einem Anstieg von 3,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 22,80 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|24,00 EUR
|5,26
|29.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|75,44
|28.09.2026
|RBC Capital Markets
|23,00 EUR
|0,88
|22.09.2026
|RBC Capital Markets
|23,00 EUR
|0,88
|11.09.2026
|UBS AG
|25,50 EUR
|11,84
|03.09.2026
|Barclays Capital
|25,00 EUR
|9,65
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu PUMA SE
|
30.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
24.09.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
22.09.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
21.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)