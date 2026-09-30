Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’948 0.3%  SPI 19’767 0.2%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’428 0.1%  Euro 0.9458 0.0%  EStoxx50 6’332 0.2%  Gold 4’193 0.3%  Bitcoin 69’211 -0.9%  Dollar 0.8328 -0.1%  Öl 102.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffett geht - und diese fünf Japan-Aktien rücken plötzlich ins Rampenlicht
Analyse: Herabstufung für Commerzbank-Aktie von Deutsche Bank AG
BMW-Aktie freundlich: Autobauer streicht beim neuen 3er den Diesel
Aktien von NVIDIA, Alphabet und Co.: Trump setzt bei KI auf Selbstkontrolle der Unternehmen
Bitcoin vor dem nächsten Schub? Dieses Muster rückt 2027 in den Fokus
Suche...
ETF Sparplan

Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX-Performance im Fokus 30.09.2026 09:28:56

Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus

Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus

Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwochmorgen an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.74 Prozent stärker bei 31’112.83 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 345.205 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.396 Prozent auf 31’005.55 Punkte an der Kurstafel, nach 30’883.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31’112.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’996.85 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0.098 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 33’029.91 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 31’809.10 Punkten. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 30’267.49 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.430 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. 26’803.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2.70 Prozent auf 77.52 EUR), Nordex (+ 2.70 Prozent auf 39.62 EUR), Siltronic (+ 2.53 Prozent auf 78.95 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.24 Prozent auf 82.20 EUR) und DEUTZ (+ 2.22 Prozent auf 11.49 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil PUMA SE (-1.69 Prozent auf 22.15 EUR), IONOS (-1.08 Prozent auf 33.08 EUR), JENOPTIK (-0.43 Prozent auf 41.26 EUR), Knorr-Bremse (-0.19 Prozent auf 103.90 EUR) und Delivery Hero (-0.19 Prozent auf 36.47 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 342’567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.713 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Delivery Hero

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:00 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
09:35 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
09:25 Weg nach oben derzeit verbaut
08:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – In der Schiebezone
29.09.26 Logo WHS Nasdaq dreht plötzlich nach oben – diese Falle erwischt viele Trader!
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’533.85 19.32 S2BHCU
Short 14’808.08 13.91 S3PBUU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’947.79 30.09.2026 10:42:38
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an - Aktien im Blick
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’029.62 0.47%