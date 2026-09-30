Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.74 Prozent stärker bei 31’112.83 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 345.205 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.396 Prozent auf 31’005.55 Punkte an der Kurstafel, nach 30’883.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31’112.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’996.85 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0.098 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 33’029.91 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 31’809.10 Punkten. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 30’267.49 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.430 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. 26’803.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2.70 Prozent auf 77.52 EUR), Nordex (+ 2.70 Prozent auf 39.62 EUR), Siltronic (+ 2.53 Prozent auf 78.95 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.24 Prozent auf 82.20 EUR) und DEUTZ (+ 2.22 Prozent auf 11.49 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil PUMA SE (-1.69 Prozent auf 22.15 EUR), IONOS (-1.08 Prozent auf 33.08 EUR), JENOPTIK (-0.43 Prozent auf 41.26 EUR), Knorr-Bremse (-0.19 Prozent auf 103.90 EUR) und Delivery Hero (-0.19 Prozent auf 36.47 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 342’567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.713 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch