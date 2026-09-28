KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MDAX-Performance im Blick
|
28.09.2026 12:26:20
MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben
Der MDAX notiert am Montagmittag im Minus.
Am Montag notiert der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.31 Prozent schwächer bei 30’934.09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 346.865 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0.164 Prozent stärker bei 31’082.26 Punkten, nach 31’031.35 Punkten am Vortag.
Bei 31’124.33 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’874.99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, notierte der MDAX bei 33’029.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 31’588.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 29’986.85 Punkten auf.
Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.147 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 3.17 Prozent auf 266.50 EUR), KRONES (+ 2.08 Prozent auf 108.20 EUR), CTS Eventim (+ 2.00 Prozent auf 56.05 EUR), PUMA SE (+ 1.48 Prozent auf 22.69 EUR) und HENSOLDT (+ 1.42 Prozent auf 76.94 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Aurubis (-4.76 Prozent auf 159.90 EUR), Nordex (-3.37 Prozent auf 38.44 EUR), Salzgitter (-2.86 Prozent auf 50.90 EUR), flatexDEGIRO (-2.42 Prozent auf 28.20 EUR) und AIXTRON SE (-2.13 Prozent auf 34.06 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 688’000 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.735 Mrd. Euro.
MDAX-Fundamentaldaten
Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30’959.09
|-0.23%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.