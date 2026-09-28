MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben

Am Montag notiert der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.31 Prozent schwächer bei 30’934.09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 346.865 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0.164 Prozent stärker bei 31’082.26 Punkten, nach 31’031.35 Punkten am Vortag.

Bei 31’124.33 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’874.99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, notierte der MDAX bei 33’029.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 31’588.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 29’986.85 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.147 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 3.17 Prozent auf 266.50 EUR), KRONES (+ 2.08 Prozent auf 108.20 EUR), CTS Eventim (+ 2.00 Prozent auf 56.05 EUR), PUMA SE (+ 1.48 Prozent auf 22.69 EUR) und HENSOLDT (+ 1.42 Prozent auf 76.94 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Aurubis (-4.76 Prozent auf 159.90 EUR), Nordex (-3.37 Prozent auf 38.44 EUR), Salzgitter (-2.86 Prozent auf 50.90 EUR), flatexDEGIRO (-2.42 Prozent auf 28.20 EUR) und AIXTRON SE (-2.13 Prozent auf 34.06 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 688’000 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.735 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch