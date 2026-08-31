Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’297 -0.3%  SPI 20’111 -0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’846 -0.5%  Euro 0.9430 0.2%  EStoxx50 6’354 -0.2%  Gold 4’322 -0.2%  Bitcoin 62’799 -0.2%  Dollar 0.8142 0.3%  Öl 94.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike
'Lake America': Apple folgt Trumps Umbenennung
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Dell-Aktie legt deutlich zu: Rekordumsatz und höhere Prognose dank KI-Server-Boom
Suche...

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

22.70
CHF
0.19
CHF
0.84 %
10:20:03
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 08:25:51

PUMA SE Equal Weight

PUMA
23.00 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 22 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das globale Duopol in der Sportartikelbranche sei passe, schrieb die neu für den Sektor verantwortliche Expertin Viktoria Petrova am Dienstag. Sie suchte mit Wachstumsprognosen aus der Makro-Perspektive und individuellen Prognosen unter Berücksichtigung der Profitabilität nach Marktanteilen nach den kommenden Gewinnern und Verlierern. Adidas empfahl sie daraufhin in den Portfolios überzugewichten. Bei Puma sieht Petrova weder große Kursrisiken noch eine starke Klarheit./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PUMA SE Equal Weight
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
24.32 € 		Abst. Kursziel*:
2.80%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
24.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.88%
Analyst Name::
Viktoria Petrova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:25 PUMA Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 PUMA Halten DZ BANK
04.08.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 22.70 0.84% PUMA SE