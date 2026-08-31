PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 22 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das globale Duopol in der Sportartikelbranche sei passe, schrieb die neu für den Sektor verantwortliche Expertin Viktoria Petrova am Dienstag. Sie suchte mit Wachstumsprognosen aus der Makro-Perspektive und individuellen Prognosen unter Berücksichtigung der Profitabilität nach Marktanteilen nach den kommenden Gewinnern und Verlierern. Adidas empfahl sie daraufhin in den Portfolios überzugewichten. Bei Puma sieht Petrova weder große Kursrisiken noch eine starke Klarheit./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Equal Weight
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
24.32 €
|
Abst. Kursziel*:
2.80%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
24.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.88%
|
Analyst Name::
Viktoria Petrova
|
KGV*:
-
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|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
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