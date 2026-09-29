PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma vor Zahlen zum dritten Quartal von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller dürfte der Nettoumsatz um sieben Prozent und damit etwas stärker als von ihr zunächst prognostiziert zurückgegangen sein, schrieb Wendy Liu in einem am Dienstag vorliegenden, aktualisierten Ausblick. Als Gründe nannte die Expertin ein zunehmend schwieriges Branchenumfeld und die fortgesetzte Bereinigung der Vertriebskanäle./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22.61 €
|
Abst. Kursziel*:
6.15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
22.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.24%
|
Analyst Name::
Wendy Liu
|
KGV*:
-
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