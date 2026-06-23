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PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

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24.06.2026 07:28:13

PUMA SE Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Umsatzdynamik als im ersten, wie er am Dienstag schrieb. Zudem verschob er seine Bewertungsbasis für die Aktien weiter in die Zukunft./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 17:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Buy
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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