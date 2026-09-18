PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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|Lohnender PUMA SE-Einstieg?
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18.09.2026 10:02:29
MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PUMA SE-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das PUMA SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 100.75 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.993 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 22.00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 21.84 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 78.16 Prozent.
Jüngst verzeichnete PUMA SE eine Marktkapitalisierung von 3.29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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