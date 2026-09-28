Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’943 0.0%  SPI 19’759 -0.1%  Dow 51’577 -0.5%  DAX 25’374 -0.1%  Euro 0.9460 0.3%  EStoxx50 6’301 0.0%  Gold 4’127 -3.8%  Bitcoin 69’517 -0.8%  Dollar 0.8319 0.4%  Öl 105.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
Mercedes-Benz-Aktie gewinnt dennoch: Lieferengpass bremst Produktion in Sindelfingen
SAP-Aktie dennoch im Minus: Chef sieht historische Wachstumschance
thyssenkrupp-Aktie: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen
Suche...
Plus500 Depot

Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX-Kursverlauf 28.09.2026 17:58:16

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Der MDAX gab am Abend nach.

Ströer
34.61 CHF -1.33%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0.22 Prozent auf 30’963.65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 346.865 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.164 Prozent auf 31’082.26 Punkte an der Kurstafel, nach 31’031.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 30’868.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31’194.45 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der MDAX noch bei 33’029.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’588.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 29’986.85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0.052 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. 26’803.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell CTS Eventim (+ 2.91 Prozent auf 56.55 EUR), LANXESS (+ 2.84 Prozent auf 12.67 EUR), Evonik (+ 2.43 Prozent auf 19.84 EUR), PUMA SE (+ 2.28 Prozent auf 22.87 EUR) und KRONES (+ 2.08 Prozent auf 108.20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aurubis (-4.47 Prozent auf 160.40 EUR), Ströer SE (-2.79 Prozent auf 36.30 EUR), Knorr-Bremse (-2.60 Prozent auf 104.90 EUR), Schaeffler (-2.56 Prozent auf 6.46 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.38 Prozent auf 82.00 EUR).

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Evonik-Aktie aufweisen. 2’891’482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 40.735 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.33 zu Buche schlagen. Mit 8.55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KRONES AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
22.09.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
03.08.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 KRONES Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

18:20 Logo WHS BASF will Evonik: Beginnt jetzt der große Chemie-Umbau?
17:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
13:38 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.64 SRB97U
Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Apple-Aktie sinkt: Patent-Urteil fordert Milliarden-Dollar-Betrag
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 30’895.59 -0.44%