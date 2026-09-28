Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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28.09.2026 17:58:16
Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer
Der MDAX gab am Abend nach.
Der MDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0.22 Prozent auf 30’963.65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 346.865 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.164 Prozent auf 31’082.26 Punkte an der Kurstafel, nach 31’031.35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 30’868.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31’194.45 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der MDAX noch bei 33’029.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’588.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 29’986.85 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0.052 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. 26’803.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell CTS Eventim (+ 2.91 Prozent auf 56.55 EUR), LANXESS (+ 2.84 Prozent auf 12.67 EUR), Evonik (+ 2.43 Prozent auf 19.84 EUR), PUMA SE (+ 2.28 Prozent auf 22.87 EUR) und KRONES (+ 2.08 Prozent auf 108.20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aurubis (-4.47 Prozent auf 160.40 EUR), Ströer SE (-2.79 Prozent auf 36.30 EUR), Knorr-Bremse (-2.60 Prozent auf 104.90 EUR), Schaeffler (-2.56 Prozent auf 6.46 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.38 Prozent auf 82.00 EUR).
Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Evonik-Aktie aufweisen. 2’891’482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 40.735 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.33 zu Buche schlagen. Mit 8.55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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