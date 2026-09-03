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PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

22.26
CHF
-0.49
CHF
-2.15 %
12:10:46
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03.09.2026 10:57:20

PUMA SE Neutral

PUMA
22.41 CHF -2.58%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Analyst Robert Krankowski attestierte dem Sportartikelhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein schwierigeres Umfeld für die erhoffte Wende. Die kurzfristige Nachfrage werde weiterhin von vorübergehenden Belastungsfaktoren überschattet. Auch für die Margenentwicklung seien die Voraussetzungen komplex./rob/tih/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 22:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
25.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23.88 € 		Abst. Kursziel*:
6.78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.69%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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PUMA SE 22.32 -1.89% PUMA SE