PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Analyst Robert Krankowski attestierte dem Sportartikelhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein schwierigeres Umfeld für die erhoffte Wende. Die kurzfristige Nachfrage werde weiterhin von vorübergehenden Belastungsfaktoren überschattet. Auch für die Margenentwicklung seien die Voraussetzungen komplex./rob/tih/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23.88 €
|
Abst. Kursziel*:
6.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.69%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie im August 2026 (finanzen.net)
|
28.08.26
|XETRA-Handel: MDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu PUMA SE
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|22.32
|-1.89%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:27
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral
|11:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Broadcom Overweight
|10:57
|
UBS AG
PUMA Neutral
|10:22
|
Deutsche Bank AG
Ferrari Buy
|10:20
|
Bernstein Research
Delivery Hero Outperform
|10:19
|
Bernstein Research
Broadcom Outperform
|10:11
|
Deutsche Bank AG
LEGRAND Buy