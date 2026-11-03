Pfizer 24.75 CHF -0.89% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pfizer nach Zahlen von 27 auf 30 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal sei gut gewesen und habe zu einem höheren Ausblick geführt, schrieb Michael Yee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch der Weg bis 2030 und hin zu nachhaltigem Wachstum über 2030 hinaus bleibe für Investoren unklar./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.