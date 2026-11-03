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Jahresziele angehoben 03.11.2026 17:05:00

Pfizer-Aktie trotzdem leichter: Überraschend robuste Quartalszahlen

Pfizer-Aktie trotzdem leichter: Überraschend robuste Quartalszahlen

Der US-amerikanische Pharmamulti Pfizer bessert nach einem unerwartet guten Quartal noch einmal seine Jahresziele auf.

Eine wachsende Nachfrage nach neueren Medikamenten half dem Arzneimittelhersteller zuletzt dabei, die rückläufigen Umsätze mit seinen Covid-Produkten weitestgehend auszugleichen. Umsatz und Ergebnis übertrafen dabei die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Die Pfizer-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 1,22 Prozent tiefer bei 30,30 US-Dollar.

Der US-Konzern rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 62 bis 64 Milliarden US-Dollar (55,4 bis 57,2 Mrd Euro). Noch im Sommer hatte Pfizer-Chef Albert Bourla das Ziel auf 60,5 bis 62,5 Milliarden Dollar angehoben.

Der bereinigte Gewinn je Aktie wird 2026 bei 2,95 bis 3,05 Dollar erwartet, statt wie zuvor bei 2,80 bis 3,00 Dollar. 2025 hatte der Konzern knapp 63 Milliarden Euro Umsatz gemacht und auf bereinigter Basis je Aktie 3,22 Dollar Gewinn erzielt.

Im dritten Quartal blieb der Erlös mit rund 16,6 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil, obwohl die Covid-Produkte längst nicht mehr laufen. Diese herausgerechnet wäre der Umsatz um sieben Prozent gestiegen. Der Gewinn je Aktie stagnierte vor Sondereffekten mit 0,87 Dollar ebenfalls auf dem Vorjahresniveau.

Längst vorbei ist für Pfizer der pandemiebedingte Geldsegen, der das Unternehmen vorübergehend zu einem der profitabelsten Pharmakonzerne der Welt gemacht hatte. Der langjährige Konzernchef Bourla stellt den Hersteller neu auf. Dabei setzt er auf Übernahmen, neue Krebsmedikamente und einen ambitionierten Vorstoss in den Markt für Adipositasmittel.

/tav/lew/mis

NEW YORK (awp international)

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 13’318.54 8.92 S1BTPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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