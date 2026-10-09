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09.10.2026 13:53:43
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pfizer von 28 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen des Pharmakonzerns am 3. November lägen moderat über dem Marktkonsens, schrieb Chris Schott in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Amerikaner könnten zudem wegen des Medikaments Eliquis erneut den Jahresausblick anheben./rob/gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.77 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 27.85
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
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