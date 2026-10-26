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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

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26.10.2026 08:09:11

Pfizer Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari bezieht sich in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zu Phase-II-Daten der Studie FOURLIGHT-1 zu metastasierendem Brustkrebs. Der Experte wertet die Daten positiv in Sachen Effizienz und Sicherheit im Vergleich zur Abemaciclib-Stuide PostMonarch./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Pfizer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Pfizer-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 36.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 30.03 		Abst. Kursziel*:
19.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 30.02 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
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08:09 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
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