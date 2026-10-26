Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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26.10.2026 08:09:11
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari bezieht sich in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zu Phase-II-Daten der Studie FOURLIGHT-1 zu metastasierendem Brustkrebs. Der Experte wertet die Daten positiv in Sachen Effizienz und Sicherheit im Vergleich zur Abemaciclib-Stuide PostMonarch./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 36.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 30.03
|
Abst. Kursziel*:
19.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 30.02
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.94%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Pfizer Inc.
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