Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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06.08.2026 13:51:17
Pfizer Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Pfizer auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 US-Dollar belassen. Im Nicht-Covid-Portfolio überkompensierten die neu eingeführten und akquirierten Produkte die rückläufigen Pandemie-Umsätze, schrieb Elmar Kraus in einer Studie am Donnerstag. Die Stärke des Pharmakonzerns gerade in der Onkologie werde vom Markt derzeit unterbewertet./rob/bek/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
$ 25.81
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 26.75
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Elmar Kraus
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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