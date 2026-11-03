Pfizer 24.97 CHF 0.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Umsatz und Gewinn (EPS) des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Akash Tewari am Dienstag. Dazu komme die angehobene Jahresprognose für beide Kennziffern./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.