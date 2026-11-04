Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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04.11.2026 20:09:46
Rheinmetall Buy
Rheinmetall
932.09 CHF 1.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Das Ausmaß der Kürzung bei den Jahreszielen des Rüstungskonzerns überrasche, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
950.50 €
|
Abst. Kursziel*:
42.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
954.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.51%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
18:03
|Verzögerungen bei Boxer und Munition: Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut (AWP)
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17:58
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
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17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
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17:58
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
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17:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
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17:38
|EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Anpassung der Gesamtjahreserwartung aufgrund wahrscheinlicher Verzögerungen bei der Beauftragung für das Boxer-Projekt und bei Losabnahmen für Artilleriemunition (EQS Group)
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16:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
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15:58
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|Rheinmetall Outperform
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