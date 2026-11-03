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Lukrative Pfizer-Anlage? 03.11.2026 16:02:21

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pfizer-Aktien verlieren können.

Pfizer
24.75 CHF -0.89%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Pfizer-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Pfizer-Papier bei 31.26 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Pfizer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.990 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 30.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 981.13 USD wert. Mit einer Performance von -1.89 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Pfizer eine Börsenbewertung in Höhe von 173.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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03.11.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’733.45 13.97 S4ABWU
Short 16’322.12 8.94 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’882.61 04.11.2026 12:48:40
Long 14’212.82 19.79 SPB0BU
Long 13’902.25 13.97 S5YRBU
Long 13’288.45 8.85 SNBW3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Pfizer am 03.11.2026

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