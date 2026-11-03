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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pfizer-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Pfizer-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Pfizer-Papier bei 31.26 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Pfizer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.990 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 30.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 981.13 USD wert. Mit einer Performance von -1.89 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Pfizer eine Börsenbewertung in Höhe von 173.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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