Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Mittwochabend entwickeln

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Der Goldpreis wertet am Mittwochabend um 3,26 Prozent auf 4.058,42 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.930,30 US-Dollar.

Währenddessen legt der Silberpreis um 4,84 Prozent auf 52,22 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 49,81 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.430,00 US-Dollar) geht es um 4,76 Prozent auf 1.498,00 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Palladiumpreis um 7,39 Prozent auf 1.010,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 940,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -8,58 Prozent auf 94,71 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 103,60 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -7,98 Prozent niedriger bei 88,42 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 96,09 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,77 US-Dollar) geht es um 1,39 Prozent auf 0,78 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,39 US-Dollar) geht es um -0,74 Prozent auf 3,37 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 2,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,84 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,48 Prozent.

Indes gibt der Lebendrindpreis nach. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,18 US-Dollar am Vortag auf 2,18 US-Dollar nach unten (--0,06 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,73 Prozent auf 4,46 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,43 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Mastrindpreis um -0,75 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mastrindpreis bei 3,35 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -2,92 Prozent auf 1,32 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 20:15 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,81 Prozent auf 11,93 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,03 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,60 Prozent auf 319,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 318,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -2,91 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,65 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:01 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,76 Prozent stärker bei 0,18 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Nach 2,90 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochabend um 2,14 Prozent auf 2,96 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -1,92 Prozent auf 0,57 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,59 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 20:16 Uhr steht ein Plus von 17,51 Prozent auf 17,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 15,19 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -7,06 Prozent auf 111,22 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 119,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -0,11 Prozent auf 17,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 17,66 US-Dollar.

Derweil geht es für den Holzpreis südwärts. Der Holzpreis sinkt -0,48 Prozent auf 523,00 US-Dollar, nach 525,50 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 93,42 Euro am Vortag auf 90,04 Euro nach unten (--3,61 Prozent).

Redaktion Finanzen.net