S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Pfizer-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28.95 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Pfizer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 345.445 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 29.44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’169.91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1.70 Prozent.

Am Markt war Pfizer jüngst 168.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch