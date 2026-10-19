Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pfizer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pfizer präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.
Pfizer öffnet voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,733 USD aus. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,620 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten eine Verringerung von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,91 Milliarden USD gegenüber 16,65 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,96 USD aus. Im Vorjahr waren 1,36 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 62,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 62,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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