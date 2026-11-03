Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siltronic Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 87 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die verbesserte Nachfragesituation stütze den angehobenen Umsatzausblick. Der faire Wert sinke zwar im "Methodenmix", doch die anhaltende Nachfragebelebung und eine erwartete Preiswende bestätigen ihn in seiner Kaufempfehlung./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Kaufen
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
61.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
57.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
17:58
|Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX mittags steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
10:58
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10:58
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu Siltronic AG
|18:49
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|18:49
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|18:49
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|51.85
|-2.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:09
|
Jefferies & Company Inc.
Rheinmetall Buy
|20:09
|
RBC Capital Markets
Rheinmetall Outperform
|19:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Ahold Delhaize Underweight
|18:50
|
Bernstein Research
Scout24 Outperform
|18:50
|
RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform
|18:49
|
DZ BANK
Siltronic Kaufen
|18:49
|
DZ BANK
BNP Paribas Kaufen